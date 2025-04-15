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Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu

Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.

Spor
  • 15.04.2025 08:13
  • Giriş: 15.04.2025 08:13
  • Güncelleme: 15.04.2025 08:16
Kaynak: AA
Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Kariyerine Real Madrid'de devam eden efsane futbolcu Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.

39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.

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