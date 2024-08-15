Luka Modric'ten bir rekor daha

Dünya futbolunun efsanevi futbolcularından Luka Modric, yeni bir rekora daha imza attı.

Real Madrid'in 38 yaşındaki süper yıldızı, takımının dün Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Madrid ekibinin formasıyla en çok kupa kazanan oyuncu oldu.

Real Madrid ile 27'nci kupasını kazanan Modric, takım arkadaşı Dani Carvajal'i geride bıraktı. Marcelo ve Benzema'nın ise Madrid formasıyla 25 kupası bulunuyor.

Modric, Madrid formasıyla 6 Şampiyonlar Ligi, 5 Avrupa Süper Kupası, 5 İspanya Süper Kupası, 4 La Liga ve 2 Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Eylül ayında 39 yaşına girecek Modric, Madrid formasını giyen en yaşlı oyuncu unvanını korumayı da sürdürüyor.

Modric, EURO 2024'te Hırvatistan'ın İtalya ile 1-1 berabere kaldığı maçta kaydettiği golle Avrupa Şampiyonalarında gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu.