Lukas Podolski futbolculuğu bıraktı

Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları da giyen Lukas Podolski, 41 yaşında futbola veda etti. Alman hücum oyuncusu, bugün son maçına çıktı.

Çocukluk kulübü Górnik Zabrze’ye 2021 yılında transfer olan ve daha sonra kulübü satın alan Podolski, profesyonel kariyerindeki son maçına çıktı.

Podolski, maçın ardından futbolculuk kariyerini resmî olarak sonlandırdı.

Futbola Köln altyapısında başlayan Lukas Podolski, Bundesliga’da gösterdiği performansla 2006 yılında Bayern Münih tarafından transfer edildi. Burada 3 sezon oynayan Podolski tekrar Köln'e döndü ve 2012 yılında Arsenal'e transfer oldu.

Alman hücum oyuncusu, Inter'de 6 ay kiralık olarak forma giydikten sonra 2015 yazında Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekipte 2 sezon oynayan Alman yıldız buradan Japonya takımı Vissel Kobe'nin yolunu tuttu. Ocak 2020'de Türkiye'ye dönen ve Antalyaspor forması giyen Podolski, 1,5 yıllık maceranın ardından 2021 yazında çocukluk kulübü Górnik Zabrze’ye dönmüştü.

5 FARKLI LİGDE ŞAMPİYONLUK

Kariyerinin son döneminde Górnik Zabrze’de sahaya çıkan Podolski, emekli olmadan önce Polonya yerel kupasını da kazandı ve 5 farklı ligde ulusal şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lukas Podolski, Almanya Milli Takımı’nın da unutulmaz isimleri arasında da yer aldı. Milli formayla 130 maça çıkan yıldız futbolcu, 49 kez gol sevinci yaşarken takımıyla 2014 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.