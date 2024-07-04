Lukaşenko’dan muhaliflere af mesajı

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, yeniden seçilmesine karşı düzenlenen protestolara katılan ve şu anda cezaevinde ağır kanser hastası olan bazı siyasi muhalifleri için af çıkarabileceğini söyledi. Lukaşenko, söz konusu kararını 3 Temmuz Bağımsızlık Günü kapsamındaki bir toplantıda kaydetti.

Lukaşenko’nun 2020’deki devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 80’ini alarak 6’ncı kez seçilmesi, sandığa hile karıştırıldığı iddialarıyla büyük protestolara yol açmıştı. Bazı hak gruplarına göre bu protestolarda 25 binden fazla kişi gözaltına alınırken Vyasna örgütüne göre hapishanelerde bin 403 siyasi tutuklu bulunuyor.