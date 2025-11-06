Lüks araç kiraları, tapusuz taşınmazlar

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık faaliyetlerini inceleyen Sayıştay, 30’dan fazla bulgu tespit etti. Raporda hem maddi hem de idari çok sayıda usulsüzlük yer aldı. Kayıtlarda yer almayan 154 araç, tapusuz kiralanan taşınmazlar, vakfa tahsis edilen belediye mülkü ve kiralık lüks makam araçları dikkati çekti.

Belediyenin taşıtlarına ilişkin envanter kayıtları ile trafik tescil kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda, 154 adet taşıtın trafik tescil kayıtlarında olmasına karşın envanterde olmadığını tespit etti. Sayıştay denetçileri, belediye envanterinde bulunmayan araçların ilgili mevzuatlarına göre devir ve tescil işlemlerinin yapılması, bu taşıtlardan kullanım olanağı kalmayanların hurda komisyonu kararına istinaden hurdaya ayrılması, diğer kamu idarelerine görevlendirilen araçların, görevlendirme tarihi itibariyle görevlendirmelerinin yapılması ve görevlendirilen taşıtların tahsisli taşınırlar olarak muhasebe kaydının yapılması gerektiğini kaydetti.

KİRALIK LÜKS MAKAM ARAÇLARI

Belediyenin 2024 yılında ihale usulü ve doğrudan temin yöntemiyle kiralamış olduğu 6 adet taşıtın yabancı menşeli ve bu araçlardan bazılarının motor hacimlerinin 1600 cc'nin üzerinde olduğu tespit edildi. Kiralanan yabancı menşeili araçların ikisinin Skoda, bir Volkswagen, bir BMW, bir Audi ve bir Volvo markasına ait olduğu kaydedildi.

TAŞINMAZ VAKFA

Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın Belediye Kanunu'na aykırı olarak Belediye Meclisi kararıyla bir Vakfa tahsis edildiği tespit edildi. Meclis kararında, Samsun İl merkezinde gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek amacıyla bu tahsisin yapıldığı belirtilirken bu taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı kaydedildi.

Ayrıca Belediye’ye ait 6 adet taşınmazın alınan meclis kararlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına süresiz olarak tahsis edildiği kaydedildi.

ECRİMİSİL KİRA YÖNTEMİ

Belediye tarafından 587 adet taşınmazın ecrimisil karşılığı kullandırıldığı ve Kanun’a aykırı olarak taşınmazların işgaline süreklilik kazandırıldığı belirtildi. Sayıştay denetçileri bu taşınmazların ihaleyle kiraya verilmesi gerektiğini ifade etti.

TAPUSUZ YERLER KİRAYA VERİLMİŞ

Sayıştay’ın dikkat çeken bulgularından biri de Belediye tarafından kiraya verilen bazı taşınmazların yapı ruhsatlarının olmadığı, bazı yerlerin ise tapusuz olduğu belirtildi. 149 taşınmazın tapusuz olduğu ve bunlardan bazılarının sembolik bedellerle belediye muhasebe kayıtlarında yer aldığı kaydedildi.

Raporda öne çıkan diğer bulgular şu şekilde:

• İşçilerin birikmiş yıllık ücretli izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmasına ilişkin tedbirlerin alınmaması,

• İşçi olarak hizmet alımı suretiyle istihdam edilen bazı personelin itfaiye ve zabıta personeli olarak çalıştırılması,

• Belediye şirketinden hizmet alımı usulüyle temin edilen üç kişinin, müdür olarak görevlendirilmesi,

• Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Anakent Turizm Ticaret A.Ş. arasında imzalanan farklı nitelikteki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinin süresiz olarak düzenlenmesi,

• İşçilerin yıllık fazla çalışma saati sınırının aşılması,

• Belediye teşkilatlarında boş bulunan bir kısım görevlerin tedviren görevlendirme usulü ile yürütülmesi,

• Açık ihale ile yapılması gereken bazı işlerin pazarlık usulü ile yapılması