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Lüks araçları taşıyan tır devrildi: Sürücü yaralı

Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tırda bulunan 8 lüks araç zarar gördü.

Güncel
  • 24.10.2024 16:02
  • Giriş: 24.10.2024 16:02
  • Güncelleme: 24.10.2024 16:04
Kaynak: AA
Lüks araçları taşıyan tır devrildi: Sürücü yaralı
Fotoğraf: AA

Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.

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