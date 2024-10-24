Lüks araçları taşıyan tır devrildi: Sürücü yaralı
Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tırda bulunan 8 lüks araç zarar gördü.
Kaynak: AA
Bolu'da lüks araçları taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden N.T. idaresindeki lüks araçları taşıyan tır, Yeniçağa mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan tırda bulunan 8 lüks araç da kazada zarar gördü.