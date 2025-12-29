Lüks galeride 11 milyar TL'lik vurgun iddiası

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren ünlü bir lüks oto galericisinin, yatırımcı ve müşterilerden topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar lirayla yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Kadıköy Feneryolu’nda, Bağdat Caddesi üzerinde yer alan ve lüks araç portföyüyle tanınan galerinin sahibi hakkında ortaya atılan iddiaya göre galerici, yıllardır güven kazandığı müşteri ve yatırımcılardan topladığı devasa meblağla ortadan kayboldu.

LÜKS VİTRİNLER BOŞ KALDI

Cumhuriyet'in haberine göre, bölgenin en dikkat çeken işletmelerinden biri olan galeri, kısa süre öncesine kadar yaklaşık 30 adet milyonluk lüks otomobile ev sahipliği yapıyordu.

İşletmenin bugün tamamen boş olduğu, araçların galeriden kaldırıldığı görüldü. Galerinin kapalı olması ve çalışanlara ulaşılamaması şüpheleri artırdı.

BULGARİSTAN İDDİASI

Ortaya atılan iddialara göre, en pahalı otomobillerin satışını yapan ve sektörde güvenilir bir isim olarak bilinen galerici, topladığı 11 milyar lirayla Bulgaristan sınırından yurt dışına çıktı.

Şahsın nerede olduğu ve paranın hangi hesaplara aktarıldığı ise henüz bilinmiyor.

İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasının ardından gözler resmi kurumlara çevrildi. Ancak şu ana kadar adli makamlar ya da emniyet birimleri tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.