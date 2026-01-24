Lüks paylaşımlara vergi denetimi: 573 milyon lira ceza kesildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya platformlarında yapılan aşırı lüks harcama paylaşımlarının yakından takip edildiğini açıkladı. Yapılan denetimler sonucunda, geçen yıl sosyal medya kaynaklı incelemeler kapsamında 573 milyon lira ceza kesildiği bildirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, X üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında paylaşılan lüks yaşam görüntüleri ve yüksek tutarlı tüketim paylaşımlarının risk analizine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, gelir düzeyiyle uyumsuz olduğu değerlendirilen lüks yaşam paylaşımları ile organizasyonlarda sergilenen yüksek harcamaların titizlikle incelendiği vurgulandı. Beyan edilen gelirlerle uyumsuz harcama ve servet unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli vergi incelemelerinin başlatıldığı ifade edildi.

GİB, geçen yıl sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar doğrultusunda 5 bin 559 ihbara ilişkin denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimler sonucunda 573 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Başkanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve gönüllü uyumun artırılması hedefi doğrultusunda dijital mecraların izlenmesine devam edileceğini duyurdu.