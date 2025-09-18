Lüks siteye kıyak

AKP’li Ümraniye Belediyesi, Yamanevler Mahallesi’nde bulunan park alanını 2020 yılında alınan meclis kararıyla fuar ve sabit pazar alanına dönüştürdü. Ancak pazar yeri olarak planlanan binanın 7 bin metrekaresini, Avrupa Konutları’nın kendi site sınırlarına kattığı öne sürüldü.

Söz konusu pazar yeri alanına ayrıca lüks restoranlar yapıldı, büyük kısmı ise spor alanı olarak kullanılmaya başlandı. Böylece Ümraniye halkına ait 7 bin metrekare alan Avrupa Konutları tarafından lüks sitenin özel kullanıma ayrılmış oldu. Bu durum bölge halkının ve yaşam savunucuların tepkisine neden oldu.

NEDEN İŞLEM YAPILMADI?

Ümraniye Belediyesi, 26 Ekim 2020 tarihinde Yamanevler’deki Avrupa Konutları’nın bitişik parselinde bulunan yeşil alanı imar değişikliği ile sabit Pazar ve fuar alanı yapmak üzere karar aldı. Henüz inşaat devam ederken Avrupa Konutları’nın inşaatın 6 bin 800 metrekaresinin etrafını çevirdi, spor sahaları yaptı, siteye dahil etti. Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü, CHP’li Bulut Can Okuducu ‘‘Zaten lüks site, proje aşamasında bu alanı sitenin sınırları içinde göstererek daireleri pazarlamış haksız kazanç sağlamıştır’’ diyerek yapılanlara tepki gösterdi. Avrupa Konutları’nın belediyeye bağışlanan alanı işgal ettiğini öne süren Okuducu ‘‘Yamanevler Mahallesi’nde bulunan Avrupa Konutları Sitesi, bitişik parselde bulunan alana yapılan inşaatın bağışçısı olması karşılığında bu inşaatın büyük bölümüne çökmüştür. Ümraniye Belediyesi ise prosedüre kılıfına uydurma görevini üstlenmiştir. Belediye somut durum ortada iken bu usulsüzlüğe göz yumarak izin vermektedir’’ diye konuştu.

Bulut Can Okuducu

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü

Bunun üzerine 20 Ağustos 2022 tarihinde CİMER üzerinden Ümraniye Belediyesi’ne yapılanları sorduğunu ancak bilgi edinme talebinin yanıtsız kaldığını belirten Okuducu, şöyle devam etti:

"10 Eylül 2024 tarihinde aynı şikâyet yinelendi. Gelen yanıtta ‘Başvuruya konu alan ile ilgili gerekli tespitler yapılmış olup; idari işlemler devam etmektedir’ denildi. Avrupa Konutları Sitesi inşaatına devam ettiği için idari işlemler 2 yıldır bitememiştir. Şimdi buradan soruyoruz. Ümraniye Belediyesi’nin web sitesinde fuar alanı merkezinin yüklenicisi ve bağışçısı olarak Avrupa Konutlarını yapan Artaş İnşaat olarak görülmektedir. Artaş İnşaat sergi ve fuar alanını resmi yüklenicisi olarak üstlenmesi karşılığında mı 6 bin 808 m2 alana çökmüştür? Şirkete ait Avrupa Konutları’nın işgal ettiği ortada olan 6 bin 808 metrekare alan ile ilgili Ümraniye Belediyesi 4 yıldır neden resmi bir işlem yapmamıştır? Ayrıca son gelen CİMER cevabında bu alanın tamamının değil bir kısmının yüklenicisi olduğu yazmaktadır. Avrupa Konutları’nın sadece kendi kullandığı spor alanının yüklenicisi olduğunu tahmin ediyoruz. Kamuya ait parka çöküp belediyenin resmi sitesinden buranın bağışçısı olduğu gösterilen bir durum var. Bu kabul edilemez. Sabit pazar alanı ile ilgili ise yeni bir proje ortaya konularak yine bir mağduriyet yaşatılmaktadır. Ümraniye Belediyesi 2 yıl önce alınan tezgah ücretlerini iade ederek buradaki pazarcı esnafını mağdur etmektedir.’’

MÜCADELE SÜRECEK

Belediye meclisinde, fuar ve pazar alanı yapılmak üzere alınan karara aykırı bir işlem yapıldığını savunan Okuducu ‘‘CHP’li belediyelerde duyumlarla, dedikodu ile soruşturma açanlar Ümraniye Belediyesi meclis kararlarını yok sayarken ve sermaye ile rant ilişkisi açıkça ortadayken, sorumlular hakkında neden soruşturma açamaz? Ümraniyelilerin yeşil alanları sermaye guruplarına ve yandaşa peşkeş çekilmektedir. Belediye’ye yakın şirketlere imtiyazlar tanınmaktadır. Bu talan düzeni devam edemez. Her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadelemiz sürecektir’’ değerlendirmesinde bulundu.