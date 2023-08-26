Lüks yat "Mayan Queen 4" Marmaris'te

"Mayan Queen 4" isimli lüks yat, iki günlük liman ziyareti için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı 93 metrelik yat, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştı.

Uluslararası yat internet sitelerinde dünyanın en zengin Meksikalı iş insanları arasında gösterilen Alberto Bailleres Gonzalez'e ait olduğu belirtilen 4 katlı süper lüks yat "Mayan Queen 4", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Büyük iskelede iki gün kalacağı öğrenilen yatın, daha sonra ilçeden ayrılarak mavi turuna devam edeceği belirtildi.

Dünyanın sayılı lüks yatları arasında gösterilen yatın, 2008'de Almanya'nın Hamburg şehrinde inşa edildiği öğrenildi.

20 knot seyir hızına sahip yatta 20 personelin görev yaptığı ve 16 misafir odasının bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina büyük iskelede liman ziyaretini sürdürüyor.