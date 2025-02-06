Lüksemburg Edebiyatı Forgiarini ile İstanbul'da

Oktay EVSEN

Eşsiz Ceruse’nin yazarı Tullio Forgiarini Türkiye’deki okuyucuları ile buluşmak için İstanbul’a geliyor. 6-7-8-9 Şubat tarihlerinde, Ayrıkotu Kitap Yayınlarının misafiri olarak birçok mekanda okuyucuları ile buluşacak olana Forgiarini, söyleşi ve imza günleri ile Lüksemburg Edebiyatı'nı İstanbul’a taşıyacak.

6 Şubat Perşembe günü Üsküdar Amerikan Lisesi’nde ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, 7 Şubat Cuma günü St. Michel Fransız Lisesi’nde genç okuyucuları ile beraber olacak. Kitap klüplerindeki buluşmalarda ise okuyucularının sorularını cevaplayacak. İstanbul'un her iki yakasında da söyleşilerle dinleyicilerinin karşısında olacak. 7 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Frankeştayn Kitabevi'nde ve 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’da ise Penguen Kitabevi Suadiye’deki söyleşilerde kitabını imzalayacak.

Forgiarini, genellikle Fransızca dilinde kara mizahın ve sosyal eleştirinin öne çıktığı karanlık, kısa hikâyeler, senaryolar ve tiyatro oyunları kaleme alıyor. Forgiarini, 2011'de yayınlanan Amok romanıyla 2013'te Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

Ayrıkotu Kitap’tan çıkan "Eşsiz Ceruse" yazarın önemli eserlerinden biri. Gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği Eşsiz Ceruse’da kara mizah ve toplumsal eleştiri ön planda.