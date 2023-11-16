Lüksemburg'ta yeni hükümet için siyasi partiler anlaştı

Lüksemburg'ta geçen ay yapılan genel seçimden birinci çıkan merkez sağdaki Hristiyan Halk Partisi (CSV) ile önceki koalisyonun büyük ortağı liberal eğilimli Demokrat Parti (DP), hükümet kurmak üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın ardından Lüksemburg'un yeni başbakanı CSV lideri Luc Frieden olacak. Önceki hükümetin başbakanı olan ve ülkeyi yaklaşık 10 yıl yöneten DP lideri Xavier Bettel ise başbakan yardımcısı ve dışişleri bakanı olarak görev yapacak.

60 yaşındaki Frieden, 2000'li yıllarda Lüksemburg hükümetlerinde adalet bakanı, savunma bakanı, maliye bakanı olarak görev aldı. Deutsche Bank'ın yönetim kurulunda da yer alan Frieden, ülkesindeki seçimlere kadar Avrupa ticaret odalarının çatı kurumu olan Eurochambers'ın başkanlığını da yaptı.

Lüksemburg'ta yeni hükümet yarın yemin ederek göreve başlayacak.