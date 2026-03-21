Lüleburgaz'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Lüleburgaz’nde bir demirci dükkanında tiner dökülen sobada patlama meydana geldi. Olayda 23 yaşındaki Kerem Şengün hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama iş yerinde hasara yol açarken, soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir demirci dükkanında tiner dökülen sobada yaşanan patlamada Kerem Şengün (23) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demirci dükkanında meydana geldi.
Isınmak için yakılan sobada tiner dökülmesi sonucu patlama oldu.
Patlamada, dükkanda bulunan Kerem Şengün, E.Ç. ve E.K., yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kerem Şengün hayatını kaybetti.
İş yerinde hasara yol açan patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.