Lüleburgaz'da kadın cinayeti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın evinde öldürüldü. Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'ta oturan Aynur Erkenci, yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, boğazında bıçak kesiği olan Erkenci'nin öldüğünü tespit etti.

Kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.