Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 2026 bütçesine tepki: "Yük, yeniden emekçilerin sırtında"

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerine ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, bütçe teklifinin iktidar tarafından "iyimser bir tablo" şeklinde sunulmasına karşın, geniş toplum kesimlerinin gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığı ifade edildi.

Bütçenin yükünün büyük ölçüde emekçilerin ve dar gelirli kesimlerin üzerine yıkıldığı belirtilen açıklamada, bütçenin "yoksuldan alıp zengine vermenin" bir aracı haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu bütçe, halkın değil, zenginin ve yandaşın bütçesidir. Demokratik, adil ve emekten yana bir ülke için mücadelemiz devam edecektir" denildi.