Lüleburgaz’da 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi yakalandı



Edinilen bilgilere göre, Lüleburgaz ilçesinde bir depoya jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Cumhuriyet Mahallesi’nde takip edilen 2 şahsın satmak amacıyla sahte alkollü içki ürettiği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca depoda yapılan aramada, 3 bin 360 litre etil alkol, 80 adet 1 litrelik şişelenerek satışa hazırlanmış alkollü içki,

150 adet sahte bandrol, 20 litre alkol aroması ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.