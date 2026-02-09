Lüleburgaz’da 6 Şubat anması: “Deprem değil ihmal öldürdü”

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin üçüncü yılında Lüleburgaz’da bir araya gelen Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu açıklama yaptı. Platform, on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin sonuçlarının hâlâ sürdüğünü vurguladı.

Platform, resmi verilere göre depremlerde 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiğini, 107 bin 213 kişinin yaralandığını hatırlattı. Depremler sonrası 2 milyondan fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı, en az 5 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre ise 658 bin kişinin geçim olanaklarını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölümlerin artmasında arama-kurtarma çalışmalarının gecikmesinin etkili olduğu savunularak, askeri birliklerin ve arama-kurtarma örgütlerinin zamanında bölgeye sevk edilmediği ileri sürüldü. Depremin doğal bir olay olduğu, ancak yıkımın siyasal tercihlerin sonucu olduğu vurgulandı.

DEPREM VERGİLERİ TARTIŞMASI

Açıklamada, deprem vergisi adı altında toplanan yaklaşık 40 milyar doların nasıl kullanıldığının açıklanmadığı belirtilerek imar afları ve denetimsiz yapılaşmanın yıkımı büyüttüğü ifade edildi.

Deprem bölgesinde konteyner kentlerde yaşamın sürdüğü, elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişimde sorunlar bulunduğu da açıklamada yer aldı. Kadınların bakım yükünün arttığı, çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliğinin yaygınlaştığı ifade edildi.

Platform, kamu binalarının bağımsız ve bilimsel ölçütlerle denetlenmesi, güvenli barınma hakkının güvence altına alınması, imar aflarının kaldırılması ve deprem vergilerinin amacına uygun kullanılmasını talep etti.

Açıklama, “Deprem değil ihmal öldürdü. Gerçek sorumlular hesap vermelidir” ifadeleriyle sona erdi.