Lüleburgaz’da edebiyat şöleni bugün başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği 2. Lüleburgaz Kitap ve Edebiyat Fuarı bugün başladı. 20 Ekim’e kadar Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilecek fuarda birbirinden değerli yazar, şair ve yayınevleri yer alacak.

Şair ve yazar Ahmet Telli’nin onur konuğu olarak katılacağı fuarda Özge Doğar, İlker Ayrık, Ferhat Uludere, Tayfun Pirselimoğlu, Uğur Batı, Zeynep Kaçar, Erdal Güney ve Tuna Kiremitçi gibi isimler söyleşi ve imza günlerinde kitapseverlerle buluşacak.

Fuara katılan yayınevleri arasında Edisyon Kitap, Avantür, İmge, Yordam, Türkiye İş Bankası, Tudem, Yitik Ülke, SRC, Alakarga, Otto Manga, Öteki, Metinlerarası, Mahal, Alakarga, Drama, İletişim, Metis, Can, Doğan, Novel Scala, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Kedidedi, Doğu, Kırmızı Kedi, Çizmeli Kedi, Yazılama, Pusulam, Onuncu Köyün Kalemleri, Kitapkolik Lüleburgaz yer alıyor.