Lüleburgaz’da katı atık tesisi protestosu: “Yeni bir Çernobil olmasın”

HABER MERKEZİ

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 14.00’te, Lüleburgaz Eski Hükümet Konağı önünde Yeni Bedir ve Eski Bedir köylülerinin öncülüğünde geniş katılımlı bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Etkinliğe siyasi parti temsilcileri, sendikalar, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda Lüleburgazlı vatandaş destek verdi.

Yürüyüş, Eski Bedir ve Yeni Bedir köyleri arasında kurulmak istenen zehirli katı atık yakma tesisine karşı halkın tepkisini dile getirmek amacıyla düzenlendi. Katılımcılar yürüyüş boyunca ‘Zehir solumak istemiyoruz’, ‘Kanser olmak istemiyoruz’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘Havama, suyuma, toprağıma dokunma’, ‘Lüleburgaz yeni bir Çernobil olmasın’ ve ‘4R şirketi defol git’ sloganlarıyla taleplerini ifade etti.

Eski Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüş, Kongre Meydanı’nda son buldu. Burada yapılan basın açıklamasında, söz konusu tesisin faaliyete geçmesi halinde her gün yüzlerce ton katı atığın karayolu ile bölgeye taşınacağı ve bu atıkların yakılması sonucunda hava, su ve toprağın ciddi biçimde zarar görebileceği vurgulandı. Açıklamada, tesisin her gün yaklaşık 110 ton kül ortaya çıkaracağı iddiası dile getirilerek, bu durumun çevre ve halk sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi.

Basın açıklamasında, Lüleburgaz’ın tarımsal üretimi, doğal kaynakları, yaşam alanları ve halk sağlığı açısından korunması gerektiği belirtildi. Katılımcılar, tesisin yalnızca bulunduğu köyleri değil, Lüleburgaz’ın tamamını ve çevre ilçeleri de etkileyebilecek bir çevre meselesi olduğunu vurguladı. ‘Lüleburgaz ikinci bir Çernobil olmasın’ kaygısı, meydanda toplanan yurttaşlar tarafından yüksek sesle dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, 12 Mart 2026 tarihinde katı atık yakma tesisinin kurulmayacağına dair bir karar alındığı, ancak gelinen noktada bu konuda verilen sözlerin tutulmadığı yönünde bir kanaat oluştuğu ifade edildi. Halkın beklentisinin, alınan kararların açık, şeffaf ve denetlenebilir biçimde uygulanması olduğu belirtildi.

Basın açıklamasının sonunda, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 09.00’da bilgilendirme toplantısı yapılacağı duyuruldu. Toplantıya tüm Lüleburgaz halkı, çevreye duyarlı vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve ilgili kurum temsilcileri davet edildi.

Bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, uzmanların ve halkın aynı masa etrafında buluşması önem taşımaktadır. Çevre ve halk sağlığını ilgilendiren konularda karar süreçlerinin şeffaf biçimde yürütülmesi, bilimsel raporların kamuoyuyla paylaşılması, çevresel etki değerlendirmelerinin bağımsız uzmanlar tarafından incelenmesi ve yurttaşların bilgilendirilmesi temel bir ihtiyaçtır.

Lüleburgaz halkı, temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak ve güvenli yaşam alanı talebini bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bu talebin yalnızca bir itiraz değil, aynı zamanda yaşanabilir bir kent, sürdürülebilir çevre ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk çağrısı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.