Lüleburgaz’da mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü



Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde mezarlık ve kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.