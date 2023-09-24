Lüleburgaz’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde Ahmet Karakaş yolda giderken bir otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Karakaş’ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Karakaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.