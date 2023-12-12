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Lüleburgaz’da TIR devrildi: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir TIR'ın yola devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 13:15
  • Giriş: 12.12.2023 13:15
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:15
Kaynak: İHA
Lüleburgaz’da TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Hamitabat köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.D. idaresindeki 34 HR 2295 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. 

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. 

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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