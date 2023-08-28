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Lüleburgaz’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.08.2023 14:40
  • Giriş: 28.08.2023 14:40
  • Güncelleme: 28.08.2023 14:41
Kaynak: İHA
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Lüleburgaz’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 39 SY 014 plakalı otomobil ile 22 AE 333 plakalı TIR, Lüleburgaz ilçe merkezi İstanbul- Edirne karayolunda çarpıştı. 

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen Lüleburgaz İtfaiye ekipleri, araçlarda bulunan akü kutup başlarını sökerek, oluşabilecek yangın ihtimaline karşı önlem aldı. 

Yaralamalı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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