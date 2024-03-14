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Lüleburgaz’da TIR yangını

Ajans Haberleri
  • 14.03.2024 12:35
  • Giriş: 14.03.2024 12:35
  • Güncelleme: 14.03.2024 12:36
Kaynak: İHA
Lüleburgaz’da TIR yangını

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesinde birden alev almaya başlayan TIR, Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesi girişinde meydana geldi.

E01 A 448 plakalı TIR  birden alev aldı.

Yangını gören sürücü, Hasan Suljıc durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken muhtemel bir facianın önüne geçildi. 

Yangın sonrası TIR'da maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı. 

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