Lüleburgaz’da trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Tatarköy yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Tatarköy yolu üzerinde bulunan keskin virajda meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde iki kız ve iki erkeğin bulunduğu Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, durumu ağır olan bir kız ve bir erkeği hastaneye kaldırdı. Araçta bulunan diğer iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçta çok sayıda alkol şişesi bulunduğu öne sürülürken, olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.