Lunapark işletmecisi olayı anlattı

Van’ın Edremit ilçesindeki lunapark işletmecisi Mehmet Yılmaz, korku dolu anlara sebep olan olayın kaza kaynaklı olmadığını belirterek, müşterinin emniyet zincirini açarak kendini sarkıtmasından kaynaklandığını söyledi.

21 Haziran akşamı Edremit ilçesindeki lunaparkta adrenalin salıncağına binen ve emniyet kemerini bağlamayan genç, salıncak hareket edince dengesini kaybederek önündeki koltuğa tutunmuştu.

Korku dolu anların yaşandığı olayda bir süre tutunduğu demir sayesinde düşmekten kurtulan genç, lunapark görevlileri tarafından kurtarılmıştı.

Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan işletme sahibi Mehmet Yılmaz, “İşletmemizde iki gün önce yaşanan olay makineden kaynaklı gibi basına yansımış, oysaki görüntüde görüldüğü gibi tamamen müşteriden kaynaklanmıştır. Vatandaş dönerken öndeki emniyet zincirini açıyor ve bu esnada kendini sarkıtıyor. Tabii burada görevlilerimizce panik yapılmadan makine durdurulmuş ve şahıs elemanlar tarafından platforma indirilmiştir. Bu olay sosyal medyaya kaza olmuş gibi yansıtılmış ve bu da manen bizi etkilemiştir” dedi.