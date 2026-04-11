Lunaparkta güvenlik ihmali: Bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tutuklandı

Edirne’de lunaparkta “Sıfır yer çekimi” adlı eğlence aletinden fırlayan 29 yaşındaki Sedat Çoktaş yaşamını yitirdi. Olayın ardından işletmeci ve bir çalışan tutuklanırken, güvenlik önlemlerine ilişkin ihmaller soruşturuluyor.

Güncel
  • 11.04.2026 07:11
  • Giriş: 11.04.2026 07:11
  • Güncelleme: 11.04.2026 07:15
Kaynak: DHA
Lunaparkta güvenlik ihmali: Bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DHA

Edirne'de 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.

Sedat Çoktaş, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı.

Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışanın ifadelerine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen işletmeci H.K. ile lunapark çalışanı E.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

