Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi.

Savaş, partisini "terörden siyasi rant devşirmekle" suçlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisini hedef alan Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş, söz konusu paylaşımın ardından "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.