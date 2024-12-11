Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi: Gerekçe partide aldığı görevle uyuşmayan davranışlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), partiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verdi.

CHP YDK, parti genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda, parti içi disiplin dosyaları ele alınırken, CHP'ye yönelik ifadeleri nedeniyle daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası da görüşüldü.

Kurulda, sözlü ve yazılı savunması ele alınan Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.

68. MADDE KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLDİ

İhracın, CHP Tüzüğü’nün, “Parti suçlarını” kapsayan 68’inci maddesi kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

Savaş’ın CHP’yi, "terörden siyasi rant devşirmekle" suçladığını anımsatan CHP kaynakları, "Lütfü Bey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisini hedef aldı. Partiye zarar veren ve gerçekle örtüşmeyen bu ifadelerin kabul edilmesi mümkün değil" diye konuştu.

RESMİ AÇIKLAMA

CHP yönetiminden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuz (YDK), Lütfü Savaş’ın 3 Kasım 2024 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımı, 'Partide aldıkları görev ve sorumluluk ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak' eylemi olarak değerlendirmiştir. Savaş’ın kesin çıkarma cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

İHRAÇ MADDESİ Savaş’ın ihracına dayanak oluşturan CHP Tüzüğü’nün 68’inci maddesinin birinci fıkrasının b bendinde şu ifadeler kullanılıyor: "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.”

SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Savaş, partisini "terörden siyasi rant devşirmekle" suçlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisini hedef alan Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" ifadelerini kullanmıştı.

Savaş, söz konusu paylaşımın ardından "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti.