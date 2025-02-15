Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

Eski CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel’in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP Kurultayı'nın iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürüldü. Öte yandan parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık döneminin sona erdiği ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddiasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmuş ancak dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında ise soruşturma başlatılmıştı.