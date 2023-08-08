Lütfü Savaş: Hatay için hükümet ve bütün kurumlardan destek bekliyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından kentte yaşananlara ilişkin "Deprem bölgelerinde sekiz bakanlığın Kızılay ve AFAD’ın da devreye girerek gücümüzün yetmediği yerlerde bizlere destek olması ve el uzatmaları lazım. Ekonomik desteğe de ihtiyacımız var" diyerek destek çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında 6 Şubat depreminin ardından Hatay’ın son durumu hakkında açıklamalarda bulunarak destek çağrısında bulundu.

Savaş, “6 Şubat sabahı çok üzüntülü bir şekilde uyandık. Maalesef Hatay’da 96 bin 654 tane bina ya ağır hasarlı ya da acil yıkılacak durumda. 23 bin 65 insanımızı depremde kaybettik. Kimliği tespit edilemeyen insanlarımız ve 210 kayıp vatandaşımız var. Acımız çok büyük” dedi.

"YARDIMLAR AZALMAYA BAŞLADI"

Depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Savaş, “Gün geçtikçe de yardımlar ve destekler azalmaya başladı. Hatay’ın kalıcı sorunlarının da çözülmesi gerekiyordu. En fazla okul, konut ve iş yerlerine ihtiyaçlar var. Tüm bunları kısa süre içerisinde yapmak biraz zor ama biz ilk 10 günde planlamalar yapmaya başladık” açıklamalarında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüşmelerinin olumlu bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Savaş, “Sayın Bakanımız ile işler hızlandı. Şu anda bakanlık tarafından 30 bin 749 bina yapılması için ihaleye çıkıldı. Hatay’da 220 bin konut yapılacağı konuşulmakta. Bu konutları bitirme şansımız yok. Ama bir yerlerden başlanması önemli. Geçici iş yerleri yapıldı ve okullar açılsın diye de çalışmalar yapılmaya başlandı. Hatay’ın en büyük eksiği barınma, iş yerleri ve okul ihtiyacıdır” dedi.

"ALTYAPI ÇOK CİDDİ HASAR ALDI"

Depremin etkisi ve yerinde ayrıştırma yapılması nedeniyle şehrin altyapısının ciddi hasar aldığını de belirten Lütfü Savaş, “Hatay’ımızın birçok noktasında altyapımız çok ciddi hasar aldı. İlk günden beri altyapı sorunlarını gidermek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Su kuyularımız kurudu ve borularımız kırıldı. Bütün ekiplerimizle sahalardayız ve altyapıyı da ayağa kaldırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Hatay’ın yaşadığı bütün sıkıntıların giderilmesi amacıyla hükümetin ve bütün kurumlardan destek beklediklerini söyleyen Savaş şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinde sekiz bakanlığın Kızılay ve AFAD’ın da devreye girerek gücümüzün yetmediği yerlerde bizlere destek olması ve el uzatmaları lazım. Ekonomik desteğe de ihtiyacımız var. Hatay’daki bütün kurumlar artık depremzede. Bu kadar ağır travmaya çok büyük ekonomik destek gerekiyor. Antakya ve Defne’deki bütün mahallelerimizin altyapısı gitmiş durumda. Ayrıştırma çalışmaları yerinde yapıldığı için de bu kadar fazla yaşanan altyapı sorunlarına yetişemiyoruz. İller Bankası, AFAD ve DSİ’den destek aldık ama bize daha fazla destek lazım."