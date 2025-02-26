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Lütfü Savaş'ın yeni işi belli oldu

38'inci CHP Kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan Lütfü Savaş, İstanbul’daki Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Güncel
  • 26.02.2025 14:40
  • Giriş: 26.02.2025 14:40
  • Güncelleme: 26.02.2025 14:53
Kaynak: Haber Merkezi
Lütfü Savaş'ın yeni işi belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın 'şaibeli olduğu' iddiasıyla dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Üsküdar Üniversitesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Üsküdar Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosunda Savaş'ın kısa özgeçmişi de yer aldı.

CHP KURULTAYI'NIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı'nda 'şaibe olduğu' gerekçesiyle Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatmıştı.

Lütfü Savaş ayrıca soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadeye çağırılmış ve dün (25 Şubat) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına "tanık" sıfatıyla ifade vermişti.

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