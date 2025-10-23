Lütfü Savaş'tan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Lütfü Savaş tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Özgür Özel'in kamuoyunda yaptığı konuşmalar gerekçe gösterildi.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde CHP kurultayının iptali istemiyle açılan davanın taraflarından biri olan Lütfü Savaş'ın avukatı tarafından 22 Ekim'de sunulan dilekçede, Özel'in Silivri Cezaevi çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda müvekkilini hedef aldığı öne sürüldü.

Savaş dilekçesinde Özel hakkında, "Tehdit", "Hakaret", "Yargı görevini etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarıyla kamu davası açılmasını talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk TV'de katıldığı programda Lütfü Savaş'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına yanıt vermişti.

Özel, Lütfü Savaş'a yönelik, "Partiye kötülük yapanların maşası haline gelmiş, iktidarın maşası olarak sürekli partinin kurultaylarına iptal ettirmeye çalışıyor. Yani mikropluk yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel, "Sordular bir yerde, dedim ki; 'Onun aslında yaptığına şaşmamak lazım. Mikroba neden hastalık yapıyorsun diye sorulur mu, onun işi o' dedim. Harcadığım nefese değmeyecek kendisi" değerlendirmesinde bulunmuştu.