Lütfü Türkkan duyurdu: Tahliyeler sonrası Telegram’da suç ilanları paylaşımı

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, dün yürürlüğe giren ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la ilgili kimi mahkûmların bu paketi “milli piyango” gibi gördüğünü söyledi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, paketteki infaz düzenlemeleriyle cezaevlerinden tahliyelerin başlamasının ardından çeşitli Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların paylaşıldığını öne sürerek durumun kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“BU KANUNUN GETİRDİĞİ SIKINTILARDAN BİRİ DE BUDUR”

Türkkan, bu sürecin ardından organize suçlara yönelik hareketliliğin arttığını savundu. Telegram gruplarındaki mesajların görüntülerini paylaşan Türkkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu paketi milli piyango gibi gören kimi mahkumlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur.”

Türkkan, paylaşılan ilanlardan bir örneği de kürsüden okuyarak, “İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, mekân kundaklama, adam yaralama, not bırakma hizmetlerimiz mevcuttur” ifadelerinin yer aldığını aktardı.