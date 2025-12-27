Lütfü Türkkan duyurmuştu: Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı

"Covid affı" olarak bilinen düzenlemeyi içeren 11'inci Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, on binlerce hükümlünün tahliyesi dün başlamıştı.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, cezaevinden tahliyelerin başlamasının sonrasında Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların servis edildiğini belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir'de, sosyal medya üzerinden bu yönde 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.