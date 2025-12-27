Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Lütfü Türkkan duyurmuştu: Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sosyal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 27.12.2025 08:29
  • Giriş: 27.12.2025 08:29
  • Güncelleme: 27.12.2025 08:39
Kaynak: DHA
Lütfü Türkkan duyurmuştu: Sosyal medyada 'tetikçi' ilanına gözaltı
Fotoğraf: AA

"Covid affı" olarak bilinen düzenlemeyi içeren 11'inci Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından AKP'li Cumhurbaşkanı  Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, on binlerce hükümlünün tahliyesi dün başlamıştı.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, cezaevinden tahliyelerin başlamasının sonrasında Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların servis edildiğini belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir'de, sosyal medya üzerinden bu yönde 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Lütfü Türkkan duyurdu: Tahliyeler sonrası Telegram’da suç ilanları paylaşımı
BirGün'e Abone Ol