Lvbel C5'ten "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına ilişkin açıklama

Rap dünyasının popüler isimlerinden Lvbel C5’in son konserinde kalabalığın bir ağızdan “Zıplamayan Tayyipçi olsun” şeklinde slogan atması ve Lvbel C5’in bu anlarda “Zıplamayan kalmasın” diyerek kitleyi hareketlendirmesi AKP'liler tarafından tepki çekti.

Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından, iktidar kanadından ilk tepki AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş’ten geldi. İbiş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konser videosunu alıntılayarak oldukça çirkin ifadeler kullandı. İbiş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız."

LVBEL C5 CEPHESİNDEN "SİYASET DIŞI" MESAJI

Tepkilerin odağındaki isim Lvbel C5, bağlı olduğu menajerlik ajansı aracılığıyla kamuoyuna yazılı bir açıklama paylaştı. Görüntülerin aksine, sanatçının herhangi bir siyasi görüşü desteklemediği vurgulanan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Konserde yer alan bazı seyirciler tarafından atılan sloganların, sanatçımız tarafından yönlendirildiği ve desteklendiği yönünde çeşitli yorumlar gündeme gelmiştir. Söz konusu ifadeler, konser anındaki bazı seyircilerin bireysel inisiyatifleriyle ortaya çıkmış olup, sanatçımızın bu söylemlerde herhangi bir yönlendirmesi, teşviki ya da desteği bulunmamaktadır."

Açıklamanın devamında Lvbel C5’in kariyerini yalnızca müzik odağında sürdürdüğü ve "ayrıştırıcı bir dilin parçası olmayacağı" belirtti.