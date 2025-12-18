Lykos'un Antik Yüzleri sergisi Denizli'de açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Cumhuriyet'in 102'nci yılı kapsamında Türkiye genelinde düzenlediği '102 Sergi' projesinin finali olan antik kentlerdeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan 52 eserin yer aldığı Lykos'un Antik Yüzleri sergisi, Denizli'de törenle açıldı.

Lykos'un Antik Yüzleri sergisi için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, AKP İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Kültür Turizm Müdürü Adem Özel, Laodikya ve Hierapolis Kazı Kentleri Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ve kazılarda görevli arkeologlar katıldı.

Törende konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, proje kapsamında 46 ilde 102 serginin açıldığını, bu sergilerde 8 bin 163 eserin sergilendiğini söyledi. İnceciköz, "19 Şubat 2025 tarihinde Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un Ankara Etnografya Müzesi'nde açılışını yaptığı 'Doğadan Sanata Ahşap Sergisi'yle başlattığımız, 'Cumhuriyetin 102. yılında 102 sergi', 'Cumhuriyetin Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk' projemizin 102'nci ve son sergisini Denizli'de yapmış olacağız. Proje kapsamında 46 ilimizde 85 devlet müzesi, 17 özel müzenin katılımıyla toplam 8 bin 163 eser ziyaretçilerimizle buluşturuldu. Bu eserlerin önemli bir bölümünü müze depolarında titizlikle korunan ya da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez sergilenen nitelikli eserler oluşturdu. Bu süreç yalnızca eserlerimizi görünür kılmakla kalmadı, aynı zamanda müzelerimize olan ilgiyi de belirgin bir biçimde artırdı" dedi.

'DENİZLİ'NİN SAHİP OLDUĞU ARKEOLOJİK ZENGİNLİKLERLE BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da Hierapolis, Laodikya, Tripolis ve Tabae gibi insanlık tarihine ışık tutan tarihi antik kentleriyle, Denizli'nin sahip olduğu arkeolojik zenginlikler sayesinde bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek kazı heyeti başkanlarından eserler hakkında bilgi aldı. Sergide, Laodikya, Tripolis, Hierapolis ve Tabae antik kentlerinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan Helenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine ait olan 52 adet heykel ve heykel başlarından oluşan tarihi eserler sergilendi. Sergi 6 ay ay ziyaretçilere açık kalacak.