Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltına alındı

Fransa'da Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, gözaltına alındı.

Le Journal du Dimanche'de (JDD) yer alan habere göre, 2020'den bu yana belediye başkanlığını yürüten Avrupa Ekoloji Yeşiller Partili (Europe Écologie Les Verts) Gregory Doucet hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Doucet, "kamu fonlarının kötüye kullanılması" suçlamasıyla ilgili yürütülen adli soruşturma kapsamında bugün sabah 09.00 sıralarında polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Doucet'nin mali polis tarafından emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Belediye yetkililerinden Le Figaro gazetesine yapılan açıklamada Doucet'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğu ve Belediye Başkanı'nın yargı makamlarıyla tam işbirliği içinde bulunduğu belirtildi.

Lyon Belediyesi tarafından 2016-2020 yıllarında 24 kişinin usulsüz şekilde işe alındığı suçlamasının da soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.

Haberde, söz konusu 24 kişinin ofis personeli olarak çalıştığı ifade edildi. Ancak bu durumun işe alınabilecek çalışan sayısının 12 olarak belirleyen yönetmeliklere aykırı olduğu belirtildi. Bunun, kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiası araştırılıyor.

JDD'nin haberinde, ayrıca, Doucet'in selefinin Georges Képénékian da 8 Nisan'da gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Avrupa Ekoloji Yeşiller Partisi'nden Doucet, 2020'den bu yana ülkenin 3'üncü büyük kenti Lyon'un belediye başkanı olarak görev yapıyor.