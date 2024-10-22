Lyon-Beşiktaş maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.