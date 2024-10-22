Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Lyon-Beşiktaş maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 14:10
  • Giriş: 22.10.2024 14:10
  • Güncelleme: 22.10.2024 14:10
Kaynak: AA
Lyon-Beşiktaş maçını Alman hakem Harm Osmers yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş'ın Fransız ekibi Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçta Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Lyon kentinde oynanacak müsabakada Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında ise Christian Dingert görev yapacak.

BirGün'e Abone Ol