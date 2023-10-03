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Lyon'da bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 03.10.2023 15:30
  • Giriş: 03.10.2023 15:30
  • Güncelleme: 03.10.2023 15:30
Kaynak: AA
Lyon'da bir binada çıkan yangında 2 kişi öldü

Fransa'nın Lyon kentinde bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, gece saatlerinde Lyon'da bir binada yangın çıktı.

Merdivenlerde başlayan yangın, binanın çatısına kadar ulaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Yangın yerel saatle 07.00 sularında kontrol altına alındı.

Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, binada yaşayan 25 kişi güvenli bir yere götürüldü.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

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