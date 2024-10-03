Lyon maçında Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı getirildi

Beşiktaş'ın Lyon ile 24 Ekim'de oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçına Beşiktaşlı taraftarlar alınmayacak.

NTV'nin Fransız basınıdan RMC Sport'tan aktardığı habere göre Groupama Stadı'ndaki müsabakada siyah beyazlı taraftarlar yer almayacak.

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıfladırılan Lyon - Beşiktaş maçı için Rhone ili valiliğince bir kararname yayınlandı.

Kararnamede, Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu belirtildi.

7 YIL ÖNCEKİ OLAYLI MAÇ

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon - Beşiktaş maçı öncesinde taraftarlar arasında olaylar çıkmış ve karşılaşma 45 dakika gecikmeyle başlamıştı. UEFA, iki takımın da 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıklamıştı.