Lyrid meteor yağmuru ne zaman? 2025 Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Nisan ayında gözlemlenecek olan Lyrid meteor yağmuruna sayılı anlar kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Lyrid meteor yağmuru 2025 ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman? Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

LYRİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan anılan Lyrid meteor yağmuru bu yıl Nisan ayında gerçekleşecek. Lyrid göktaşı yağmurunun en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 21-22 Nisan tarihleri arasında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi. Lyrid meteor yağmurunun 17 Nisan gecesinden itibaren başladı. 21 ve 22 Nisan tarihlerinde meteor yağmurunun pik yaparak saatte ortalama 18 meteorun görülmesi bekleniyor.

LYRİD METEOR YAĞMURU 2025 TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Lyrid meteor yağmurunun Türkiye'den de saatte 18 meteor çıplak gözle gözlemlenebilecek. Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

METEOR YAĞMURU İSTANBUL'DA NEREDEN İZLENİR?

İstanbul'da meteor yağmurunu izlemek isteyenler için uzmanlar şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgeleri öneriyor. İstanbul'da Lyrid meteor yağmurunu çıplak gözle izlenebileceği yerler şu şekilde:

Şile Sahil

Kilyos

Polonezköy Tabiat Parkı

Aydos Ormanı

Çamlıca Tepesi

LYRİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Dünya yörüngesinin C/186 G1 (Thatcher) kuyruklu yıldızının yüzlerce yıl önce geride bıraktığı izlerdir. Lyrid meteor yağmuru, adını gökyüzünde Lyra (Çalgı) takımyıldızı yakınlarındaki bir bölgeden yayılıyormuş gibi görünmesinden alır; ancak meteorlar gökyüzünün herhangi bir yerinde de görülebilir.