M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Sefer Saatleri: İlk – Son Sefer Saat Kaçta? Hafta Sonu Metro Çalışıyor Mu?

İstanbul’da metro ulaşımını kullanan milyonlarca yolcu, özellikle M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattı sefer saatleri ve hafta sonu metro çalışıyor mu? sorularının yanıtını merak ediyor. Şehir içi ulaşımın en kritik hatlarından biri olan M1A hattında hafta içi ve hafta sonu sefer düzeni belirli saatlere göre planlanıyor. Hem ilk tren saatleri hem de son sefer saatleri vatandaşların seyahat planlaması için büyük önem taşıyor.

M1A YENİKAPI – ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI

İstanbul’un en yoğun kullanılan hatlarından biri olan M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattı, hafta içi düzenli seferlerle hizmet verirken hafta sonu ise kesintisiz ulaşım imkânı sağlıyor. İşte M1A sefer saatlerine dair merak edilen tüm detaylar…

M1A HAFTA İÇİ SEFER SAATLERİ

M1A hattında hafta içi ilk ve son sefer saatleri şu şekildedir:

Dönem İlk Tren Saati Son Tren Saati Hafta İçi 06:05 00:00

Hafta içi yolculuk yapacak vatandaşlar, sabah 06:05’ten itibaren metro hattını kullanmaya başlayabilir. Gece 00:00’da ise hattın son seferi yapılır ve işletme kapanır.

M1A HAFTA SONU METRO ÇALIŞIYOR MU?

Evet, M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattı hafta sonu kesintisiz çalışıyor. Cuma sabahı başlayan işletme Pazar gecesine kadar durmaksızın devam ediyor. Bu sayede gece geç saatlerde de yolculuk yapmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor.

M1A Hafta Sonu Gece Metrosu Düzeni

Gün İşletme Durumu Sefer Aralığı Cuma – Cumartesi Kesintisiz 30 Dakika Cumartesi – Pazar Kesintisiz 30 Dakika

Cuma sabahı saat 06.00 ile Pazar günü saat 00.00 arasında 66 saat boyunca kesintisiz işletme uygulanmaktadır. Bu süreçte hat üzerinde her yarım saatte bir sefer yapılmaktadır.

M1A HATTINI KULLANMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Hafta içi 06:05 – 00:00 saatleri arasında hizmet verilir.

Hafta sonu kesintisiz metro hizmeti sağlanır.

Gece saatlerinde sefer aralıkları yarım saat olarak uygulanır.

M1A YENİKAPI – ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

M1A metro hattı, Avrupa Yakası’nın önemli noktalarını birbirine bağlayan geniş bir güzergâha sahiptir. İşte M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı hattının tüm durakları:

Yenikapı

Aksaray

Emniyet – Fatih

Topkapı – Ulubatlı

Bayrampaşa – Maltepe

Sağmalcılar

Kocatepe

Otogar

Zeytinburnu

Bakırköy – İncirli

Bahçelievler

Ataköy – Şirinevler

Yenibosna

DTM – İstanbul Fuar Merkezi

Atatürk Havalimanı

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı hattında ilk tren saat kaçta?

Hafta içi ilk tren 06:05’te hareket etmektedir.

M1A hattında son sefer saat kaçta?

Hafta içi son sefer saati 00:00’dır.

Hafta sonu M1A metro çalışıyor mu?

Evet, Cuma sabahı 06.00’dan Pazar günü 00.00’a kadar kesintisiz çalışır.

Gece metroda sefer aralığı nedir?

Gece saatlerinde her 30 dakikada bir sefer yapılmaktadır.

M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı metro hattı sefer saatleri yolcular için son derece önemlidir. Hafta içi düzenli seferler yapılırken, hafta sonu kesintisiz ulaşım hizmeti ile İstanbul’da gece ulaşım ihtiyacı karşılanmaktadır. Özellikle gece yolculuk yapacak vatandaşlar, 30 dakikada bir sefer düzenine göre planlama yaparak rahat bir şekilde seyahat edebilir.