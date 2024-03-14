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M2 metro hattında intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı!

Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bulunan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu ve Mecidiyeköy istasyonunun kapatıldığını duyurdu.

Güncel
  • 14.03.2024 14:55
  • Giriş: 14.03.2024 14:55
  • Güncelleme: 14.03.2024 15:11
Kaynak: Haber Merkezi
M2 metro hattında intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı!
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul'da bulunan ve Yenikapı-Hacıosman durakları arasında çalışan M2 metrosunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.,

Yaşanan olayın ardından Metro İstanbul, Şişli-Mecidiyeköy durağının işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ile Gayrettepe-Osmanbey arasında sürdürüldüğü belirtildi. 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."  

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