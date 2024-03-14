M2 metro hattında intihar girişimi: Mecidiyeköy istasyonu kapatıldı!
Metro İstanbul, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında bulunan Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunduğunu ve Mecidiyeköy istasyonunun kapatıldığını duyurdu.
İstanbul'da bulunan ve Yenikapı-Hacıosman durakları arasında çalışan M2 metrosunda henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu.,
Yaşanan olayın ardından Metro İstanbul, Şişli-Mecidiyeköy durağının işletmeye kapatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada seferlerin, Yenikapı-Osmanbey ile Gayrettepe-Osmanbey arasında sürdürüldüğü belirtildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapılmakta, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 14, 2024
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal…