MA ve Yeni Yaşam hesaplarına engel

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA), JINNEWS ve Yeni Yaşam gazetesinin sosyal medya platformu X (Twitter) hesaplarına Türkiye’de erişim engeli getirildi. X’teki @Maturkce, @jinnewsturkce ve @yeniyasamgazete hesaplarının hangi gerekçeyle erişeme engellendiğine dair açıklama bildirilmedi.

JINNEWS’in Instagram ve YouTube hesaplarına da önceki gün erişim engeli getirilmişti.Yeni Yaşam’ın son bir ay içinde web sitesine 2 kez erişim engeli getirilmiş, dün akşam ise Instagram’daki hesabı engellenmişti. Mezopotamya Ajansının “mezopotamyaajansi40.com” alan adına da 27 Aralık’ta erişim engeli getirilmişti.

KARARLAR SANSÜRDÜR

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) yaptığı açıklamayla erişim engeli kararlarına tepki gösterdi. Açıklamada "X ve Instagram hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Bu kararların tamamı sansürdür" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öte yandan derneğimizin 27 Aralık’ta katledilen gazetecilerin fotoğrafların yer verildiği paylaşım Instagram tarafından kaldırıldı. Hem Instagram hem de X’in verdiği bu erişim kararını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Dünyanın en çok üyesi olan bu platformlar, bu tutumları ile ifade ve basın özgürlüğüne büyük darbe vurmaktadır. Bu baskının altında Türkiye’de özgür basını [hedef] alan iktidar vardır. 2 Ağustos’ta Türkiye tarafından Instagram’ın kapatılmasının ardından iktidar ile yapılan pazarlık sonucu Instagram ve X gibi hesaplar, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında geri adım atmıştır. Bugün özgür basına dönük bu erişim engelleri, iktidar ile yapılan kirli pazarlığın bir sonucudur. X ve Instagram’ı aldığı bu karardan vazgeçmesini istiyor, basın, düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı duymaya devam ediyoruz. X ve Instagram hakkında en kısa zamanda suç duyurusunda bulunacağız. Bu kararların tamamı sansürdür. Sansüre karşı basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz."