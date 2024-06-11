Maarif dikiş tutmadı

Eğitim bütçesinden milyarlarca lira alan Maarif Vakfı, MİT’in 767 olarak tespit ettiği FETÖ okullarından yalnızca 230’unu devralabildi. 11,6 milyar TL kaynak aktarılan vakıf, FETÖ’nün yapılandığı 100 ülkeden 52’sine girebildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine yönelik detaylı rapor hazırlandı. Vakfın, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olan kuruluş amacını, aradan geçen sekiz yıla karşın halen hayata geçiremediği öğrenildi. Milyarlarca liralık kaynak aktarılan vakfın, yurt dışında 767 olduğu tahmin edilen Gülen yapılanmasına ait okulların büyük bölümünü devralamadığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz 2016’dan sonra TBMM’de kurulan araştırma komisyonuna gönderdiği FETÖ raporunda, cemaatin 100 dolayında ülkede doğrudan diploma verdiğini belirtti. Raporda, cemaate ait olduğu tespit edilen eğitim kurumu sayısının ise 767 olduğu kaydedildi. Okulların 63’ünün Afrika’da, 222’sinin Asya’da, 150’sini Avrupa’da, 315’inin Kuzey Amerika’da, 7’sinin Güney Amerika’da, 10’unun da Okyanusya’da olduğu ifade edildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışındaki cemaat okullarını devralmak amacıyla kuruldu. Bu kapsamda vakıf, Gülen yapılanmasının eğitim alanında faaliyet yürüttüğü ülkeler ile diplomatik temaslar kurdu. Vakfın 2024 itibarıyla verileri, temasların istenilen sonucu vermediğini ortaya koydu. Buna göre, 767 okuldan 537’sinin halen teslim alınamadığı belirlendi.

Vakıf, MİT’in, “100’ün üzerinde” olarak tespit ettiği ülkelerden ise 52’sine girdi. Vakfa geçen okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı ise 53 bin 25 oldu.

BÜTÇESİ GİDEREK ARTTI

Giderek genişleyen yetki alanına ve bütçesine karşın vakfın henüz amacına ulaşamaması dikkati çekti. Vakfa eğitim bütçesinden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL aktarılırken 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ise 1,7 milyar TL, 1,8 milyar TL ve 2,9 milyar TL aktarıldı. Maarif Vakfı’na, merkezi yönetim bütçesinden 2024 yılında ise 5,7 milyar TL aktarılması kararlaştırıldı.