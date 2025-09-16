Maarif Modeli bütçeyi yedi: İncelemeye 9,6 milyon TL

Saray’ın koridorlarında hazırlandığı ve “İktidarın istediği profile uygun öğrenci yetiştirmek” amacıyla uygulandığı gerekçeleriyle eleştirilen eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan harcamalara yenileri eklendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 9 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kademeli olarak uygulanmaya başlandı. MEB, ders kitaplarının yeni müfredata göre hazırlanması için milyonlarca liralık harcamalara imza attı. Ders kitaplarının yanı sıra, özel eğitim öğretim programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uyumluluğunun incelenmesi için de fahiş ücretler ödendiği belirlendi.

FAHİŞ HARCAMA

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat-Temmuz 2025 döneminde, “Öğretim programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline uyumluluğunun incelenmesi için” altı farklı ihale düzenledi. İhaleler kapsamında yapılan harcama kayıtlara, 9 milyon 614 milyon 650 bin TL olarak geçti.

Bakanlığın, 9,6 milyon TL harcadığı ihalelerin detayları ise şöyle kaydedildi:

• Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitim Öğretim Programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumluluğunun İnceleme Çalışması: 887 bin 500 TL

• Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretim Programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumluluğunun İnceleme Çalışması: 1 milyon 812 bin 500 TL

• ARGEM Ortaokulu/Lisesi Öğretim Programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumlu Olarak Hazırlanması Çalışması: 1 milyon 758 bin 750 TL

• Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretim Programlarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumluluğunun İnceleme Çalıştayı: 1 milyon 450 bin TL

• Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretim Programlarının ve Ders Kitaplarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumlu Olarak Hazırlanması Çalışması: 1 milyon 915 bin 900 TL

• Özel Eğitim Uygulama Okulu Ders Kitaplarının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline Uyumlu Olarak Hazırlanması Çalışması Kapsamında Yapılacak Organizasyon: 1 milyon 790 bin TL