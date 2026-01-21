Maarif Vakfı'na aslan payı

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından kuruldu. Vakfın kuruluş amacı, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” olarak açıklandı.

Kuruluş yasasında yer almasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisinin bulunmadığı Türkiye Maarif Vakfı, kısa sürede geniş yetkiler ile donatıldı.

Yetki alanı giderek genişleyen vakfa eğitim bütçesinden hemen her yıl fahiş tutarlarda para ayrıldı. Bütçeden 2019 yılında 422,5 milyon TL, 2020 yılında 684 milyon TL pay alan vakfa aktarılan tutar, 2021 yılı itibarıyla 10 haneli tutarlara ulaştı.

MİLYARLARCA LİRALIK PAY

Vakıf, 2021 ve 2022 yıllarında bütçeden sırasıyla 1,7 milyar TL ve 1,8 milyar TL pay aldı. 2023 yılında eğitim bütçesinden Maarif Vakfı'na aktarılan para ise kayıtlara, 2 milyar 955 milyon TL olarak geçti. Vakfa 2024 yılında ayrılan kaynak ise mali raporlara, 5 milyar 702 milyon TL olarak yansıdı.

Eğitim bütçesinden hemen her yıl milyarlarca liralık pay alan vakfa 2025 yılında aktarılan tutar ise 7 milyar TL’ye dayandı. Maarif Vakfı’nın 2025 yılında bütçeden aldığı pay, 6 milyar 774 milyon 954 bin TL olarak ifade edildi.

REKOR KAYNAK

Maarif Vakfı’na eğitim bütçesinden aktarılan toplam kaynak, yıllara göre şöyle:

2019: 422,5 milyon TL

2020: 684 milyon TL

2021: 1,7 milyar TL

2022: 1,8 milyar TL

2023: 2,9 milyar TL

2024: 5,7 milyar TL

2025: 6,7 milyar TL

MEB Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Maarif Vakfı ile aynı alanlarda çalışmaktan yakınıyor. MEB, vakfın kaynakların etkin kullanımına engel olduğunu belirtiyor. Müdürlüğün faaliyet raporunda yer alan, “Zayıflıklar” bölümünde, “Söz konusu kurum ve kuruluşlarla iletişimin artırılıp farklı sahalara yönlendirme yapılarak devletin kaynakları daha etkili ve verimli kullanılmalıdır” önerisinde bulunuluyor.