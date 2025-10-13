Maarif’in otel faturası Şahin’den

Ülkenin en borçlu belediyeleri arasında yer aldığı bilinen AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tartışma yaratacak bir harcamaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, 25 Şubat 2025’te “Sivil Toplum Kuruluşları Lisansüstü Eğitim Zirvesi İçin Konaklama Hizmeti Alımı” açıklamasıyla Team Global Şirketi’ne 780 bin TL ödedi. Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan bu harcamayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne sordu. Kalkan’ın Belediye’den yanıtlanmasını istediği bazı sorular şöyleydi:

• “Söz konusu sivil toplum kuruluşu kim ya da kimlerdir?

• Bu toplantıya kaç kişi katılmıştır?

• Toplantının belediye ile ilgisi nedir?

Ancak belediye soruya yanıt vermedi. Bunun üzerine CHP’li Uğur Kalkan, Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na başvur. Bunun üzerine belediye yanıt vermek zorunda kaldı. Yanıtta, Söz konusu organizasyon Türkiye Maarif Vakfı ile ortak hizmet projesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihale de bu kapsamda yapılmıştır… Çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeli ile Türkiye Maarif Vakfı üyeleri katılmıştır” denildi.

EN BORÇLULARDAN

CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada harcamaya tepki göstererek şunları söyledi: “AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yandaş vakıf ve derneklere nasıl destek olduğunu yaptığı bu ihaleyle bir kez daha gördük. Bu ihaleyi ortaya çıkarırken şeffaf olmadıklarını da bir kez daha gördük. Sorularımın cevabını iki defa ayrı ayrı sormama rağmen cevaplayamadılar. Geçiştirme cevaplar vermeye çalıştılar. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na başvuru yapınca ve başvurum kabul edilince cevap vermek zorunda kaldılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında en önlerde yer alıyor. Bu kadar kaynağı canlarının istediği yerlere aktarınca, bu kadar borcun da normal olduğunu anlayabiliyoruz. Yüzde 68 görme engelli çalışanları Ali Şahan’ın kıdem, ihbar, yıllık izin gibi haklarını ödemeye yanaşmayan belediyenin söz konusu vakfa ne kadar sevecen davrandığı da gözlerden kaçmasın. İlk yerel ve genel seçimde gittiğiniz zaman kimlere ne kadar kaynak aktardığınızı halkımıza açıklamak bizlerin de boynunun borcu olsun.”