Maaş kesintilerine son verin

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği gerekçe göstererek aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin maaşlarından kesintiye gitmesi, sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından protesto edildi. Aile hekimleri ‘‘Sağlık Bakanlığını tekrar uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet yaratmadan bu uygulamadan bir an önce vazgeçin’’ çağrısı yaptı.

Hastaların bir yıl boyunca hastalanmadığı ve ASM’lere gitmediği gerekçe gösterilerek, 15 Aralık itibariyle aile hekimlerinin maaşından 8-10 bin TL, ebe ve hemşirelerden 5-6 bin TL civarı kesinti yapıldığı belirtildi. Yaşananları protesto etmek dün pek çok kentte eş zamanlı eylemler yapıldı. Çemberlitaş’taki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önündeki eylemde konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Performans dedikleri maaşımızın gaspıdır” dedi.

Aile hekimliği sisteminin hem vatandaşlar hem de çalışanlar için sürdürülemez bir hale geldiğini vurgulayan Mehlepçi, “Bizim işimiz koruyucu sağlık hizmeti vermek yani vatandaşın hastalanmasını önlemek. Nasıl bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Hastaya ilaç yazdığınızda maaşımızdan kesilmesi, hasta hastaneye gittiğinde maaşınızdan kesilmesi, hasta bize düşük puan verdiğinde maaşımızdan kesilmesi hangi mantığa uygun?” diye sordu.

BEDELİ BİZE ÖDETİYORLAR

Bakanlığın aşı tedarik problemi yaşattığını da hatırlatan Mehlepçi “Getiremedikleri aşıların bedelini bizlere ve yoksulluk sınırının yarısı kadar maaş verdikleri ebe hemşirelere ödetiyorlar. Çözemedikleri randevu krizini de bize yıkmak istiyorlar. Veremedikleri hizmetlerin sorumlusu olarak aile hekimi gösterilmek isteniyor. Oy korkusuyla, aşı karşıtlarına en ufak bir söz söylenmiyor. Ebe ve hemşirelerin maaşını kesmeyi biliyor’’ diye konuştu. Ortak açıklamayı okuyan İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden Dr. Çınla Nişli Kaya, özetle şunları söyledi: ‘‘Mesleğimize müdahale edilmeyen, puanlama sistemi ile memnuniyet nesnesi haline getirilmeyen, baskıların, cezaların son bulduğu, halkımıza öncelikle koruyucu ve iyi sağlık hizmeti verebileceğimiz ortamı sağlayan sağlık yönetimi istiyoruz.’’

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada da ‘‘Akla, mantığa ve bilime aykırı zorlayıcı uygulamaların artık değiştirilmesini istiyoruz. Bizler hekimiz, hafiye değiliz’’ denildi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ise ‘‘Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz. Daha fazla mağduriyet yaratmadan bu uygulamadan biran önce vazgeçin’’ dedi.